Терёхин: невызов Тюкавина в сборную? Всё по делу — Сергеев и Чалов выглядят лучше

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о том, что нападающий бело-голубых Константин Тюкавин не получил приглашение в сборную России.

«Невызов Тюкавина в сборную? Всё по делу. Пока он выглядит неважно. Какое-то время он восемь игр вообще не забивал. Потом уже «Уралу» забил. На данный момент Сергеев и Чалов выглядят лучше. Всё правильно. Тем более ещё есть Соболев. Смысл вызывать четырёх нападающих? Если бы ещё было несколько игр, то тогда можно было. А так Карпину хватит и двух нападающих», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная сыграет товарищеский матч в Волгограде. Игра с Кубой пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30.