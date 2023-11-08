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Игрок «Краснодара» Кади оценил шансы на проведение матча между сборными России и Бразилии

Игрок «Краснодара» Кади оценил шансы на проведение матча между сборными России и Бразилии
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес назвал возможным проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии по футболу.

«Мне кажется, это возможно. Не знаю насчёт логистики, но, думаю, ничто этому не препятствует», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований. После введения санкций команда Валерия Карпина провела 10 товарищеских игр. Соперниками сборной России были команды из Азии и Африки. В ноябре россияне встретятся с командой Кубы. Сборные России и Бразилии встречались между собой шесть раз. Четыре раза сильнее были южноамериканцы, дважды была зафиксирована ничья.

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