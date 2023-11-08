Представитель Захаряна: Арсен может выйти в старте «Реала Сосьедад» на матч с «Бенфикой»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, допустил, что российский полузащитник появится в стартовом составе испанской команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

«Возможно, сегодня Захарян выйдет в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Бенфикой» сегодня, 8 ноября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало матча — в 20:45 мск. В группе D после трёх туров «Реал Сосьедад» занимает первое место, набрав семь очков. «Бенфика» — четвёртая. 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо».

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