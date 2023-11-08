Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Захаряна: вызов в сборную мог помешать Арсену, он сосредоточен на адаптации

Представитель Захаряна: вызов в сборную мог помешать Арсену, он сосредоточен на адаптации
Аудио-версия:
Комментарии

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его клиента в национальную команду на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Почему Захарян не вызван в сборную России? Это надо у главного тренера спрашивать — я не знаю, в чём причина. Наверное, он посчитал, что у Арсена недостаточно игровой практики. Всё это определяет штаб национальной команды. Не вызвали не только Захаряна, но и Миранчука.

Помешал бы вызов в сборную адаптации в Испании? Сложно говорить. Может быть, и помешал бы. Сейчас он больше сосредоточен на игре и тренировках здесь, на адаптации. Но вызов в сборную всегда важен для футболиста. Не приедет сейчас — приедет в другой раз», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Стал известен состав сборной России на ноябрьский сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android