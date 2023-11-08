Хавбек «Краснодара» Кади: стараемся побеждать и ради Галицкого

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал, что футболисты команды Владимира Ивича стараются выигрывать матчи в том числе ради президента клуба бизнесмена Сергея Галицкого.

«Конечно, он (Галицкий. — Прим. «Чемпионата») практически всегда присутствует на тренировках. Он проживает с нами эти моменты и старается всегда находиться рядом. Естественно, мы благодарны ему за всё то, что есть в клубе, за то, что создаёт нам лучшие возможности. Без него ничего этого бы не было. Мы стараемся побеждать, в том числе и ради него лично», — приводит слова Кади «РИА Новости Спорт».

После 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В матче 15-го тура команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.