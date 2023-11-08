Газинский — о возможном завершении карьеры из-за травмы: 34 года разве приговор?

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский ответил на вопрос о том, не думал ли он о завершении карьеры во время долгого восстановления после травмы плеча. 34-летний российский игрок дал понять, что не рассматривал вариант с уходом из футбола.

«А 34 года разве приговор? У меня была повторная травма на том же плече, было морально сложно. Я уже знал, что это такое, какое длительное восстановление. Когда узнал, что потребуется операция, испытал определённые неприятные эмоции, но они улеглись. Сейчас понимаю, что ещё есть силы. Буду делать всё для того, чтобы выйти на свой уровень», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Напомним, полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский получил травму плеча в апреле прошлого года в матче 23‑го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:2). 6 ноября он вернулся на поле, сыграв против казанского «Рубина» (0:1) в 14-м туре чемпионата России.