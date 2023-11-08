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Отец Кокшарова рассказал о сравнении сына с Холандом

Отец Кокшарова рассказал о сравнении сына с Холандом
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Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров рассказал о сравнении сына с игроком «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Вижу ли что-то общее? У обоих большое желание играть в футбол. Я всегда ему говорю, что у меня не было кумиров, я сам без примеров вокруг хотел с каждым днём становиться лучше. Александр знает, что нужно играть так, чтобы другие равнялись на тебя, так что не стоит искать кумиров. Поэтому сравнивать его с Холандом не вижу смысла.

Мы все знаем, что Эрлинг – признанный футболист. Когда проводят такие параллели между молодым игроком и именитым футболистом, то конечно, это мотивирует и придаёт дополнительные силы. Но он равняется на Холанда только в желании играть в футбол и делать это качественно. В целом так можно сказать про любого игрока, который вышел на мировой уровень», — приводит слова Кокшарова Metaratings.

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