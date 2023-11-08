Агент Селюк: предлагал игрока «Селтика» Соро бесплатно командам РПЛ, но его не взяли

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что предлагал клубам МИР РПЛ полузащитника шотландского «Селтика» Исмаилу Соро за бесплатно, но команды отказались.

«Я предлагал полузащитника «Селтика» Соро во многие российские клубы бесплатно. Хотя до этого он был одним из лучших в Португалии, играл за «Ароку», которая вышла в еврокубки. Но российские клубы не берут бесплатно — только за 10 миллионов. Поэтому он перешёл в «Бейтар Иерусалим». Надеюсь, скоро там возобновится чемпионат.

Кому предлагал? Многим разным клубам. Кстати, отдам должное «Крыльям Советов», они хотели взять его, но чуть раньше, когда он стоил определённых денег. Потом из клуба ушёл какой-то селекционер, и интерес пропал. Когда трансферное окно подходило к концу, чтобы не платить ему зарплату, «Селтик» отдавал его бесплатно», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».