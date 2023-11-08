Созин: зачем Карпин говорит уезжать? Захарян и Миранчук там не играют и теперь вне сборной

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин задал вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«Выбор игроков сборной – это ответственность тренера. Я не хочу учить Карпина и его штаб, кого надо звать, а кого нет. И комментировать этот выбор я тоже не вижу смысла. Но один вопрос у меня есть. Многие помнят громкий совет Карпина российским игрокам уезжать. Уезжать, чтобы играть. Захарян и Миранчук не вызваны в сборную, потому что они там, в Европе, не играют. И зачем тогда Карпин говорит другим уезжать? У нас нет топ-игроков в европейских лучших лигах, кроме Головина, которые действительно там на хорошем счету. Кузяев играет, да, но только Александр сейчас действительно на топ-уровне. Вот уехал Захарян – и сидит. И в сборную не попал. Так что уезжать, конечно, надо, но пока у нас нет второго Головина – не надо гнать остальных», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.