Бербатов: Антони пора перестать делать такие глупые вещи, как финты. Они бесполезны

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о бразильском вингере «красных дьяволов» Антони.

«Очевидно, что тен Хаг питает к Антони слабость, потому что каждый тренер так относится к определённым игрокам. Антони должен оправдывать доверие тренера каждый раз, когда он выходит на газон. Он должен выкладываться на поле, чтобы таким способом сказать: «Да, босс, вы доверяете мне, а я не хочу подвести вас и команду.

Однако прямо сейчас у Антони это плохо получается. Поэтому мой совет для него заключался бы в том, что нужно сохранять простоту и не усложнять игру слишком сильно. В тот момент, когда ты начинаешь думать, что ты Роналдиньо или Зидан, испытывая при этом проблемы в игре, ты будешь страдать ещё больше.

Не пытайся делать глупые вещи, такие как финты, которые не приносят пользу команде. Ты такой быстрый, используй свою скорость, чтобы зайти за спины защитникам, завладеть мячом и начать записывать на свой счёт передачи или голы. Вот насколько это просто. Оставайся дисциплинированным и сконцентрированным — это не так уж сложно», — приводит слова Бербатова Daily Mail.