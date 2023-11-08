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Селюк: предлагал Салаи в РПЛ за € 1,8 млн, никто не взял, а потом «Зенит» давал € 20 млн

Селюк: предлагал Салаи в РПЛ за € 1,8 млн, никто не взял, а потом «Зенит» давал € 20 млн
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал клубам МИР РПЛ защитника немецкого «Хоффенхайма» Аттилу Салаи, но никто не взял.

«Был случай с венгерским защитником Салаи: он тогда играл в Венгрии, и я предлагал его российским клубам за € 1,8 млн. Никто не взял. В итоге он перешёл за € 2,2 млн в «Фенербахче». Потом уже «Зенит» хотел его взять чуть ли не за € 20 млн, но его не продали.

Даже Станислав Черчесов об этом знает. Мы виделись, когда там играла сборная Венгрии. Я ему говорил, насколько это хороший футболист.

Это был не мой футболист. Просто знакомый президент клуба говорил мне, что его планируют продать. Но наши клубы слишком медлили», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Венгерский защитник перебрался нынешним летом из «Фенербахче» в «Хоффенхайм» по информации Transfermarkt, за € 12,3 млн.

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