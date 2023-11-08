«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд удалён за грубый фол на игроке хозяев

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте Рашфорд наступил игроку хозяев Йелерту на ногу, за что получил прямую красную карточку.
Ранее, на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. На 28-й минуте Хойлунд оформил дубль.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.
В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.
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