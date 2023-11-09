«Бавария» — «Галатасарай»: Кейн оформил дубль и увеличил преимущество мюнхенцев

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в рамках которого встречаются немецкая «Бавария» и турецкий «Галатасарай». Их игра идёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживает бригада судей во главе с Антониу Нобре из Португалии.
После первого тайма команды не сумели открыть счёт в матче. На 80-й минуте нападающий хозяев Гарри Кейн вывел свою команду вперёд. Спустя шесть минут англичанин оформил дубль. На момент выхода новости немцы выигрывают со счётом 2:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Бавария» заработала девять очков. Немецкий клуб занимает первое место в турнирной таблице квартета A. На счету «Галатасарая» четыре очка. Турецкая команда располагается на второй строчке группы. Третье место с тремя очками занимает английский «Манчестер Юнайтед», а четвёртое с одним очком – «Копенгаген» из Дании.
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