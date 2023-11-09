Нападающий «Реала Сосьедад» Оярсабаль: наш костяк — доморощенные игроки

Нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Это был очень приятный вечер, особенно в первом тайме, когда мы играли на очень высоком уровне. И мы, и болельщики находимся на кураже — мы все счастливы.

Когда видишь, что то, что делаешь, помогает команде, это делает тебя счастливым. Мы, атакующие игроки, хотим забивать голы — это то, ради чего мы работаем. Иногда это не срабатывает, но ты должен быть там, продолжать бороться и делать всё, что в твоих силах, чтобы помочь команде.

В команде так много доморощенных игроков — это то, ради чего существует этот клуб. Будут люди, которые придут извне, чтобы дополнить команду, но мы знаем, что наш костяк — это местные, доморощенные игроки. Так и должно оставаться. Клуб проделал невероятную работу над этим», — приводит слова Оярсабаля официальный сайт УЕФА.