Тренер «Севильи»: игра с «Арсеналом» была далёкая от той, к которой мы стремились

Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

«Мы не выполнили план, который у нас был на игру. Наш соперник был лучше. Мы отбирали мяч слишком глубоко, на своей половине. Мы были очень далеки от ворот соперника, и это была игра далёкая от той, к которой мы стремились. Мы не можем опускать голову, поскольку у нас есть прекрасная возможность переломить эту ситуацию в воскресном дерби.

Для Хуанлу Санчеса и Кике Саласа это была трудная игра. Но они набрались опыта и играли на большой сцене. Несомненно, это поможет им расти. Уверенность, которую приобретают молодые игроки, приходит от участия в важных матчах, от попадания в неблагоприятные ситуации, чтобы они могли расти и становиться важными игроками для клуба», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.