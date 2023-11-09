Герберт Хайнер рассказал о продлении контрактов с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем вратаря Мануэля Нойера и полузащитника Томаса Мюллера в клубе.

«Нойер? Если всё будет развиваться так, как в последнее время, ничего не говорит против нового контракта. Но мы сейчас дадим Нойеру время, и тогда руководство клуба спокойно с ним сядет. Похоже, он уже на пути к своей лучшей форме. Мануэль знает, что у него есть в «Баварии», и мы знаем, что в нём есть. Мюллер? Он ветеран клуба — таких, как он, больше никогда не будет. Но и с Томасом не стоит торопиться. Он знает, как мы все его ценим.

Оставим ли Мюллера и Нойера в клубе на других должностях после завершения? Я был бы рад, если бы такие игроки, как Нойер, Мюллер и Бастиан Швайнштайгер, в будущем присоединились к «Баварии». Эту семейную атмосферу также ценят наши болельщики и члены команды», — приводит слова Хайнера в соцсети Х (ранее Twitter) Bayern and Germany.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За это время он провёл 491 матч, 235 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 386 мячей. Контракт 37-летнего голкипера с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Мюллер является воспитанником «Баварии», прошёл весь путь от академии до основной команды. За немецкий клуб 34-летний полузащитник провёл 679 матчей, забил 237 мячей и отдал 261 голевую передачу. Контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года.