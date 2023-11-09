Мануэль Нойер — о матче с «Галатасараем»: уровень голода повысился

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Галатасараем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это отличный результат. Мы пролетели через весь групповой этап. Мы можем гордиться своей игрой и счастливы, что выиграли сегодня. Это особенное чувство. Под светом прожекторов, дома, в фантастической атмосфере: это мечта любого ребёнка.

«Галатасарай» силён в борьбе, но мы были начеку и сохранили форму. Уровень голода повысился. Мы все полны энергии и хотим побеждать в каждом матче. Мы выиграли группу и сделаем всё возможное, чтобы продолжать побеждать. А потом посмотрим, кто нам попадётся в следующем раунде», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

После четырёх туров «Бавария» занимает первое место с 12 очками в группе А с «Копенгагеном» (4 очка), «Галатасараем» (4 очка) и «Манчестер Юнайтед» (3 очка).