Павел Погребняк: «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о конкуренции в РПЛ.

«Зенит» чемпион? Подождём 11-го числа. «Краснодар» — конкурент в борьбе за титул. «Спартак» они обыграли на выезде на Кубок, почему не смогут отобрать очки у «Зенита»? Это же здорово, что в чемпионате реально назрела интрига. Появилась конкуренция. Хоть московских команд нет, но для интриги было бы куда хуже, если бы «Зенит» оторвался в шестой раз подряд от преследователей.

О чём говорит то, что даже без Малкома и Кузяева Питер всё равно в топе? Креативные игроки ушли, — это одна из причин, почему «Зенит» недобрал очков. Но Питер всё равно набирает обороты», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

После 14 туров «Краснодар» занимает первое место с 31 очком. На второй строчке расположился «Зенит» (29 очков), тройку замыкает ЦСКА (24 очка).

11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграют очный матч. Встреча на стадионе «Газпром Арена» состоится в 19:30 мск.