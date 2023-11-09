Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство. Может быть, в тройку войдёт

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о турнирных перспективах московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, красно-белые не способны бороться за чемпионство, но, вероятно, смогут финишировать в тройке призёров чемпионата страны.

«Поборется ли «Спартак» за титул? За первое место? Не сможет — очень большой очковый отрыв.

Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, — да», — приводит слова Павла Погребняка издание «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко в 14 турах РПЛ.