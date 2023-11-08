Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин назвал главную проблему Абаскаля

Уткин назвал главную проблему Абаскаля
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главную проблему наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Я наконец-то понял, в чём главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. «Спартак» заиграл в матче с «Локо» как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У «Спартака» получилась блистательная ничья», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве
Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android