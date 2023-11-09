Игрок сборной Кубы: из России знаю Головина — даже брал его в FIFA в свою команду

Защитник клуба «Сан-Карлос» и вице-капитан сборной Кубы Йосель Пьедра рассказал, кого знает из футболистов сборной России, в преддверии товарищеского матча с россиянами.

«Из сборной России знаю Головина. Знаю, что он играет в «Монако» во Франции. Это хороший и быстрый игрок, который доставляет массу проблем соперникам. Я даже брал его в FIFA в свою команду», — сказал Пьедра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборы национальной команды России стартуют 13 ноября. Товарищеский матч с Кубой запланирован на 20 ноября.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации в мире. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.