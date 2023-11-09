Игрок сборной Кубы: матч с Россией — это хорошая возможность и привилегия для нас

Защитник клуба «Сан-Карлос» и вице-капитан сборной Кубы Йосель Пьедра назвал товарищеский матч со сборной России привилегией для кубинцев.

«Я никогда не был в России. Знаю, что это очень красивая страна, богатая своей культурой, но там слишком холодно. Я бы с удовольствием посетил Россию. Рад, что у меня будет такая прекрасная возможность через несколько дней.

Интерес для Кубы заключается в том, чтобы продолжать готовиться и расти как сборная. Встреча с такой сборной, как Россия, — это хорошая возможность и привилегия для нас», — сказал Пьедра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборы национальной команды России стартуют 13 ноября. Товарищеский матч с Кубой запланирован на 20 ноября.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.