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Погребняк: считаю, что тренер из меня никудышный. Нужно вдохновение, как у Мостового

Погребняк: считаю, что тренер из меня никудышный. Нужно вдохновение, как у Мостового
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк объяснил, почему не идёт учиться на тренера по завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Завершил ли я профессиональную карьеру? Логично, что завершил, исходя из возраста. Каждый день тренируюсь. В хоккей играем, в футбол. С Романом Николаевичем Широковым.

Почему не пошёл учиться на тренера? Считаю, что тренер из меня никудышный.

Широков возглавил «Сатурн»? «Сатурн», возможно, будет искать тренера. Обращаюсь к Роману Николаевичу — возможно, он рассмотрит мою кандидатуру и это подвигнет меня пойти учиться.

Мне нужен толчок, чтобы появилось вдохновение. Как у Александра Мостового, который не хотел быть тренером, а сейчас пошёл учиться, пожертвовав 500 тыс. на учёбу, и ему нравится», — приводит слова Павла Погребняка издание «РБ Спорт».

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