РПЛ огласила имена претендентов на награду лучшему игроку октября

За награду лучшему игроку Российской Премьер-Лиги по итогам октября поспорят Иван Сергеев из «Зенита», Егор Голенков из «Ростова», Эдуард Сперцян из «Краснодара», Милан Гаич из ЦСКА и Юрий Дюпин из «Рубина».

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в трёх октябрьских матчах забил один гол и сделал две результативные передачи. Сине-бело-голубые выиграли все три матча в октябре и приблизились к «Краснодару» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Форвард «Ростова» Егор Голенков также забил один гол и сделал два результативных паса, а хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян дважды отличился в трёх встречах. Милан Гаич сделал дубль в матче между ЦСКА и «Спартаком», а Юрий Дюпин не пропустил ни одного мяча в трёх встречах внутреннего первенства.

Лучшего игрока октября выберут путём голосования среди болельщиков, легенд РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».