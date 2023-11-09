Персональный бренд Дзюбы — самый ценный среди российских футболистов по версии Forbes

Forbes представил рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов, в топ-30 вошли несколько футболистов, включая нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

35-летний форвард занял четвёртое место в рейтинге среди всех спортсменов и первое среди футболистов. На 11-м месте (второе среди футболистов) оказался капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Одноклубник Акинфеева Фёдор Чалов занял 16-е место (третье среди футболистов), полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян стал 17-м. Хавбек «Монако» Александр Головин расположился на 18-й строчке, а нападающий «Спартака» Александр Соболев — на 20-й. Последним в рейтинге из футболистов оказался форвард «Динамо» Фёдор Смолов, он занял 30-е место.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 12 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.