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Участие Кокорина в матче «Ариса» с «Бетисом» в ЛЕ маловероятно

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прилетел вместе с командой в Испанию на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом». Из-за травмы ноги форвард пропустил первую игру с андалусийцами 26 октября, а затем и две встречи чемпионата Кипра.

Как сообщил «Чемпионату» источник в «Арисе», Кокорин возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня маловероятен.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — уточнил источник.

Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Бетис» — «Арис» состоится сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.