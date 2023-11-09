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Участие Кокорина в матче «Ариса» с «Бетисом» в ЛЕ маловероятно

Участие Кокорина в матче «Ариса» с «Бетисом» в ЛЕ маловероятно
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Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прилетел вместе с командой в Испанию на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Бетисом». Из-за травмы ноги форвард пропустил первую игру с андалусийцами 26 октября, а затем и две встречи чемпионата Кипра.

Как сообщил «Чемпионату» источник в «Арисе», Кокорин возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» сегодня маловероятен.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — уточнил источник.

Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Бетис» — «Арис» состоится сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига Европы . Группа C. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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