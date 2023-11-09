«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли

Полузащитник Мануэль Локателли продлил контракт с «Ювентусом» до лета 2028 года, информирует пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» выкупил Локателли у «Сассуоло» в июле 2023 года после двухгодичной аренды (с августа 2021-го по июнь 2023-го). Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Всего за туринский клуб итальянец провёл 103 игры, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

После 11 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с 26 очками. Лидирует «Интер» (28 очков).

Следующий матч «Ювентус» сыграет с «Кальяри». Встреча на стадионе «Альянц – Ювентус» состоится 11 ноября в 20:00 мск.