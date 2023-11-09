Гранат: «Сочи» — самое главное разочарование сезона на данный момент

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат назвал «Сочи» главным разочарованием сезона РПЛ.

«Какую команду можно назвать главной неудачницей сезона? Надо отметить «Сочи». Остальные команды как-то более-менее набирают очки. «Сочи» — самое главное разочарование на данный момент.

«Балтика» идёт предпоследней, но про неё нельзя так сказать. У «Балтики» это первый сезон в Премьер-Лиге, мы не ждём от них большего пока что. Тот же «Сочи» был серебряным призёром. Но в то же время «Балтика» — достаточно бойцовская команда, пытается отбирать очки у более сильных соперников.

У «Ахмата» хорошо пошла концовка прошлого сезона — закончили пятыми. Но после сборов не пошло — смена тренера, который не может найти баланс с командой. Команда не выполняет все игровые требования, не набирает очки.

Можно сказать и об «Урале». Начали с Гончаренко очень успешно, но потом, к сожалению, сбавил обороты. Сейчас «Урал» очень нестабилен», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.