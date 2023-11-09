Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ объявила расписание последних трёх туров перед зимней паузой

РПЛ объявила расписание последних трёх туров перед зимней паузой
Аудио-версия:
Комментарии

МИР РПЛ объявила расписание 16-го, 17-го и 18-го туров.

16-й тур РПЛ

25 ноября, суббота:

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 13:00 мск;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 15:15 мск;

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 17:30 мск;

«Балтика» (Калининград) — «Спартак» (Москва) — 19:45 мск.

26 ноября, воскресенье:

«Оренбург» — «Ахмат» (Грозный) — 12:00 мск;

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 14:00 мск;

«Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж) — 16:30 мск;

«Ростов» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 19:00 мск.

17-й тур РПЛ

2 декабря, суббота:

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Урал» (Екатеринбург) — 14:00 мск;

«Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — 16:30 мск;

«Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 19:30 мск.

3 декабря, воскресенье:

ЦСКА (Москва) — «Ростов» — 14:00 мск;

«Краснодар» — «Оренбург» — 16:30 мск;

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 16:30 мск;

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 19:00 мск.

4 декабря, понедельник:

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 19:30 мск.

18-й тур РПЛ

8 декабря, пятница:

«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 19:00 мск.

9 декабря, суббота:

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 14:00 мск;

«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» — 16:30 мск;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 19:45 мск.

10 декабря, воскресенье:

«Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Москва) — 14:00 мск;

«Сочи» — «Оренбург» — 16:30 мск;

«Балтика» (Калининград) — «Рубин» (Казань) — 19:45 мск;

«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 19:45 мск.

Календарь РПЛ сезона 2023/2024
Турнирная таблица РПЛ сезона 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android