РПЛ объявила расписание последних трёх туров перед зимней паузой

МИР РПЛ объявила расписание 16-го, 17-го и 18-го туров.
16-й тур РПЛ
25 ноября, суббота:
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 13:00 мск;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 15:15 мск;
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 17:30 мск;
«Балтика» (Калининград) — «Спартак» (Москва) — 19:45 мск.
26 ноября, воскресенье:
«Оренбург» — «Ахмат» (Грозный) — 12:00 мск;
«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 14:00 мск;
«Рубин» (Казань) — «Факел» (Воронеж) — 16:30 мск;
«Ростов» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 19:00 мск.
17-й тур РПЛ
2 декабря, суббота:
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Урал» (Екатеринбург) — 14:00 мск;
«Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — 16:30 мск;
«Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 19:30 мск.
3 декабря, воскресенье:
ЦСКА (Москва) — «Ростов» — 14:00 мск;
«Краснодар» — «Оренбург» — 16:30 мск;
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 16:30 мск;
«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 19:00 мск.
4 декабря, понедельник:
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 19:30 мск.
18-й тур РПЛ
8 декабря, пятница:
«Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 19:00 мск.
9 декабря, суббота:
«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 14:00 мск;
«Ахмат» (Грозный) — «Ростов» — 16:30 мск;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 19:45 мск.
10 декабря, воскресенье:
«Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Москва) — 14:00 мск;
«Сочи» — «Оренбург» — 16:30 мск;
«Балтика» (Калининград) — «Рубин» (Казань) — 19:45 мск;
«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 19:45 мск.