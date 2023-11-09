Игрок «Копенгагена» Эльюнусси: Фернандеш — игрок, который всегда жалуется и ноет

Нападающий «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси высказался в негативном духе о полузащитнике и капитане «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше после минувшего матча Лиги чемпионов, в котором датчане обыграли «красных дьяволов» со счётом 4:3.

«Я думаю, что все, кто видел выступления «Манчестер Юнайтед» и видел его игру, знают, что он футболист, который всегда жалуется и ноет, апеллируя к рефери. Я пытался увести его от арбитра. Сказал ему: «Дело сделано», не более того. Мне не нравятся игроки, которые пытаются влиять на судей», — приводит слова Эльюнусси Daily Mail.

Напомним, после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов подопечные тен Хага набрали три очка и на текущий момент занимают последнее место в группе A. После аналогичного количества матчей «Копенгаген» заработал четыре очка и расположился на второй строчке.