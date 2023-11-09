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Игрок «Копенгагена» Вавро: для меня Алехандро Гарначо — клоун

Игрок «Копенгагена» Вавро: для меня Алехандро Гарначо — клоун
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Защитник «Копенгагена» Денис Вавро высказался о поведении вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо во время минувшего матча команд в Лиге чемпионов (4:3).

«Я видел, как он пытался помешать нам забить пенальти. Но Кевин Дикс подошёл, встал перед штрафной и перегородил ему дорогу. Для меня Гарначо — клоун», — приводит слова Вавро Mundo Deportivo.

Напомним, на 45+9-й минуте вчерашней игры «Копенгаген» заработал пенальти. Однако перед тем, как он был реализован, аргентинский футболист попытался разбить точку пенальти шипами бутс, что он делал в предыдущей встрече команд.

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и на текущий момент занимает последнее место в группе A.

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