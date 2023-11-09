Экс-игрок «Спартака» Гладилин: Карпин сильнее Абаскаля. Это специалисты разных уровней

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин сравнил нынешнего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Карпин сильнее Абаскаля, это очевидно. Это специалисты двух разных уровней. Отмечу, что в «Ростове» весь тренерский штаб опытнее и сильнее коллег из «Спартака». У Абаскаля крайне мало опыта, кого он успел потренировать? Карпин за свою игровую карьеру набрался больше опыта, чем Гильермо за всю свою жизнь. Думаю, что болельщикам «Спартака» стоит начать переживать за результат в грядущей встрече. «Ростов» вышел из кризиса.

Являются ли принципиальным для Карпина матчи против «Спартака»? Думаю, что уже нет. Это профессионал своего дела, он ко всем играм относится крайне серьёзно», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».