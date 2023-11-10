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Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон успешно перенёс операцию на лобке

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон успешно перенёс операцию на лобке
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Нападающий сборной Бразилии и английского «Тоттенхэма» Ришарлисон успешно перенёс операцию на лобке, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Мы можем подтвердить, что Ришарлисон сегодня перенёс операцию на лобке. Игрок сборной Бразилии немедленно начнёт реабилитацию под руководством нашего медицинского персонала, а затем вернётся к тренировкам в ближайшие недели», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В текущем сезоне 26‑летний нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 40 млн.

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