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Форварду «Тоттенхэма» Ришарлисону предстоит операция на лобке

Форварду «Тоттенхэма» Ришарлисону предстоит операция на лобке
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Нападающий сборной Бразилии и «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что ему предстоит перенести операцию на лобке.

«Конечно, я ожидал сыграть сегодня (с «Челси» (1:4). — Прим. «Чемпионата»), поскольку это была важная игра, классическая. Вчера я узнал, что не буду играть, но это часть футбола. Конечно, отбор, вызов (в сборную Бразилии. — Прим. «Чемпионата»), можно спросить любого игрока, и он будет ждать. Конечно, я этого ожидал, но уже почувствовал, что пришло время сделать перерыв.

Послушайте, последние несколько месяцев были для меня непростыми. У меня тоже проблемы со здоровьем, я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке.

Я мучился восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, на клуб и не находил себя. Думаю, пришло время отдохнуть, сделать перерыв. Посмотрим в ближайшие дни, скоро я сделаю то, что лучше для меня», — приводит слова Ришарлисона Football.London.

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