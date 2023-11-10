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«Бетис» — «Арис»: Кокорин сократил отставание в счёте до двух мячей

«Бетис» — «Арис»: Кокорин сократил отставание в счёте до двух мячей
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги Европы между испанским «Бетисом» и кипрским «Арисом».Команды играют на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакими (Швеция) Статовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

На 84-й минуте российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый гол кипрского клуба в матче. На момент написания новости идёт 90-я минута, счёт 3:1 в пользу «Бетиса»

32-летний Кокорин начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте матча.

Турнирную таблицу группы С Лиги Европы возглавляет «Бетис», набрав шесть очков в трёх играх. «Арис» находится на последнем, четвёртом месте с тремя очками.

Лига Европы . Группа C. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
4 : 1
Арис
Лимасол, Кипр
1:0 Иглесиас – 34'     2:0 Руибаль – 65'     3:0 Рока – 79'     3:1 Кокорин – 84'     4:1 Абде – 90+4'    
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