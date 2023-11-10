«Бетис» — «Арис»: Кокорин сократил отставание в счёте до двух мячей
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги Европы между испанским «Бетисом» и кипрским «Арисом».Команды играют на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, Испания. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакими (Швеция) Статовый свисток прозвучал в 23:00 мск.
На 84-й минуте российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый гол кипрского клуба в матче. На момент написания новости идёт 90-я минута, счёт 3:1 в пользу «Бетиса»
32-летний Кокорин начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте матча.
Турнирную таблицу группы С Лиги Европы возглавляет «Бетис», набрав шесть очков в трёх играх. «Арис» находится на последнем, четвёртом месте с тремя очками.
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