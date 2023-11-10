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У Эшпириту Санту случился конфликт с Бензема незадолго до его увольнения из «Аль-Иттихада»

Нуну Эшпириту Санту обвинил нападающего Карима Бензема в лени незадолго до своего увольнения с поста главного тренера «Аль-Иттихада».

Инцидент случился в перерыве матча четвёртого тура азиатской Лиге чемпионов с «Аль-Кува» (0:2).

«Ты – лидер команды, пример для игроков и самый главный спортсмен. Ты должен проявлять инициативу и быть примером для всех игроков», приводит слова Нуну AS.

Отмечается, спустя сутки после этого разговора специалист был отправлен в отставку.

49-летний Нуну Эшпириту Санту возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2022 года. С командой он стал чемпионом Саудовской Аравии (2022/2023) и обладателем Суперкубка страны (2023).

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» в июле 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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