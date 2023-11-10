Заза Джанашия — о ретроматче «Локомотива» и ЦСКА: очень здорово, когда встречаются легенды

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился эмоциями от предстоящего матча легенд железнодорожников и ЦСКА.

«Еду в Москву на матч легенд «Локомотива» и ЦСКА с хорошими эмоциями! Очень здорово, когда встречаются легенды и что их вот так собирают. Это очень хорошо, что федерация помнит нас и делает такие мероприятия.

С кем хотел бы встретиться из бывших партнёров по «Локо»? Да там все будут! Мы уже приблизительно знаем. Со всеми буду рад встретиться и поговорить», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 19 ноября и начнётся в 19:30 мск. До матча легенд болельщиков ждёт ретродискотека с участием популярных исполнителей начала 2000-х.