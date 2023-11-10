Джанашия: Юрий Сёмин для меня — второй отец! Самый хороший человек, с которым я встречался

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру железнодорожников Юрию Сёмину.

«Юрий Палыч для меня как второй отец! Как может быть иначе? Это самый хороший человек, с которым я встречался. Он много сделал для меня, для «Локомотива» — для всех. Его можно назвать по истине великим человеком для российского футбола, для «Локомотива». Юрий Палыч всегда будет великим, особенно для болельщиков «Локо», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. За это время футболист четыре раза выиграл с москвичами Кубок России. Всего в составе красно-зелёных Заза провёл 194 матча, в которых забил 51 гол.