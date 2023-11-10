Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 12-го тура Серии А сезона-2023/2024

Сегодня, 10 ноября, матчами «Сассуоло» — «Салернитана» и «Дженоа» — «Верона» стартует 12-й тур итальянской Серии А сезона-2023/2024.

В 12-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч:

10 ноября, пятница:

«Сассуоло» — «Салернитана» (Реджо-нель-Эмилия, 20:30 мск);

«Дженоа» — «Верона» (Генуя, 22:45 мск).

11 ноября, суббота:

«Лечче» — «Милан» (Лечче, 17:00 мск);

«Ювентус» — «Кальяри» (Турин, 20:00 мск);

«Монца» — «Торино» (Монца, 22:45 мск).

12 ноября, воскресенье:

«Наполи» — «Эмполи» (Неаполь, 14:30 мск);

«Фиорентина» — «Болонья» (Флоренция, 17:00 мск);

«Удинезе» — «Аталанта» (Удине, 17:00 мск);

«Лацио» — «Рома» (Рим, 20:00 мск);

«Интер» — «Фрозиноне» (Милан, 22:45 мск).

После 11 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер», который набрал 28 очков. На втором месте идёт «Ювентус» (26). Тройку лидеров замыкает «Милан» (22).