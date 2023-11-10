Игроки «ПСЖ» эмоционально отпраздновали вызов Заира-Эмери в сборную Франции

Футболисты «ПСЖ» эмоционально отпраздновали вызов в сборную Франции 17-летнего хавбека команды Уоррена Заира-Эмери.

Напомним, накануне на официальном сайте Федерации футбола Франции был опубликован список игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной в квалификации к Евро-2024. Среди них оказался 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, который впервые привлечён к играм французской национальной команды.

В случае участия футболиста в этих матчах он может стать самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года. 18 ноября сборная Франции сыграет с Гибралтаром, 21 ноября подопечные Дешама встретятся с национальной командой Греции. В сезоне-2023/2024 17-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Заира-Эмери в € 50 млн.