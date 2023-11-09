Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний игрок «ПСЖ» Заир-Эмери впервые получил вызов в сборную Франции

17-летний игрок «ПСЖ» Заир-Эмери впервые получил вызов в сборную Франции
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном сайте Федерации футбола Франции был опубликован список игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной в квалификации к Евро-2024. Среди них оказался 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, который впервые привлечён к играм французской национальной команды.

В случае участия футболиста в этих матчах он может стать самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года.

Напомним, 18 ноября сборная Франции сыграет с Гибралтаром. 21 ноября подопечные Дешама встретятся с национальной командой Греции.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» 17-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Заира-Эмери составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Играл с Месси и Мбаппе, а потом шёл в школу. Главный талант «ПСЖ» не перестаёт удивлять
Играл с Месси и Мбаппе, а потом шёл в школу. Главный талант «ПСЖ» не перестаёт удивлять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android