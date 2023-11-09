17-летний игрок «ПСЖ» Заир-Эмери впервые получил вызов в сборную Франции

На официальном сайте Федерации футбола Франции был опубликован список игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной в квалификации к Евро-2024. Среди них оказался 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, который впервые привлечён к играм французской национальной команды.

В случае участия футболиста в этих матчах он может стать самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года.

Напомним, 18 ноября сборная Франции сыграет с Гибралтаром. 21 ноября подопечные Дешама встретятся с национальной командой Греции.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» 17-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Заира-Эмери составляет € 50 млн.