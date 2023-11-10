Агент Кокорина высказался о голе нападающего «Бетису» в матче Лиги Европы

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда Александра Кокорина, прокомментировал гол россиянина в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:4).

«Александр вчера здорово вышел, хорошо и агрессивно играл. Мне кажется, он добавил команде конкретики в атаке. «Арису» в игре с «Бетисом» просто несильно везло. Я считаю, что Саша хорошо проявил себя после паузы: вышел и забил гол, отдал передачу, после которой могли забивать ещё один гол.

Думаю, для игры после такой длительной паузы довольно неплохо. Самочувствие Александра? Он нормально себя чувствует. Конечно, он расстроился, что команда проиграла. Саша был заряжен и хотел, чтобы команда набрала очки. Но в целом всё нормально — выздоровел и забил», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.