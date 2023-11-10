Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кокорина высказался о голе нападающего «Бетису» в матче Лиги Европы

Агент Кокорина высказался о голе нападающего «Бетису» в матче Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда Александра Кокорина, прокомментировал гол россиянина в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:4).

«Александр вчера здорово вышел, хорошо и агрессивно играл. Мне кажется, он добавил команде конкретики в атаке. «Арису» в игре с «Бетисом» просто несильно везло. Я считаю, что Саша хорошо проявил себя после паузы: вышел и забил гол, отдал передачу, после которой могли забивать ещё один гол.

Думаю, для игры после такой длительной паузы довольно неплохо. Самочувствие Александра? Он нормально себя чувствует. Конечно, он расстроился, что команда проиграла. Саша был заряжен и хотел, чтобы команда набрала очки. Но в целом всё нормально — выздоровел и забил», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Гол Кокорина не помог «Арису» избежать поражения в матче с «Бетисом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android