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Джанашия: Россия вернётся на международную арену максимум через год. Надо всех там рвать

Джанашия: Россия вернётся на международную арену максимум через год. Надо всех там рвать
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об отстранении российских команд от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем всё вернётся, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться — всех там рвать. Как скоро Россия вернётся? Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чём тут политика?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. В связи со всеми перечисленными факторами Российский футбольный союз рассматривал перспективу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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