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Экс-нападающий «Локомотива» Джанашия: Дзюба играет хорошо, но команде нужна свежая кровь

Экс-нападающий «Локомотива» Джанашия: Дзюба играет хорошо, но команде нужна свежая кровь
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о необходимости усиления состава железнодорожников.

«Без Дзюбы в нападении у «Локомотива» уже совсем другая игра. Есть проблемы с нападающими у команды. Дзюба хорошо играет, но у него уже возраст — не надо надеяться только на него. Его могут специально ударить, травмировать. Многое бывает в футболе. Замена должна быть, «Локомотиву» нужна свежая кровь в атаке. Но и защиту надо укреплять», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. За это время футболист четыре раза выиграл с москвичами Кубок России. Всего в составе красно-зелёных Заза провёл 194 матча, в которых забил 51 гол.

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