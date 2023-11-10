Лунёв — о травме: надеюсь, будет не всё так серьёзно и к следующим играм восстановлюсь

31-летний вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о травме, полученной в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1).

«Пока у меня нет понимания степени серьёзности травмы и сроков восстановления. Уже не первый раз получаю травму после вызова в сборную. Можно сказать, привык.

Конечно, неприятно. Но, надеюсь, будет не всё так серьёзно и к следующим играм восстановлюсь. И за сборную ещё рассчитываю сыграть, конечно. Это же не последний сбор», — приводит слова Лунёва Sport24.

Матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» состоялся накануне в Баку и завершился победой немецкой команды. 31-летний Лунёв получил травму во втором тайме, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. 7 ноября Андрей Лунёв был вызван в сборную России на учебно‑тренировочный сбор, который начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде. В нынешнем сезоне Андрей провёл за «Карабах» девять матчей и пропустил девять голов.