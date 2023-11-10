В «Карабахе» рассказали о травме Андрея Лунёва после матча с «Байером» в Лиге Европы

В пресс-службе «Карабаха» рассказали о травме голкипера Андрея Лунёва, которую российский футболист получил в матче Лиги Европы с Байером (0:1).

«У Лунёва сегодня была МРТ. Мы ждём результаты, чтобы знать о серьёзности травмы. Андрей повредил колено», — сказал пресс-секретарь «Карабаха» Анар Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» состоялся накануне в Баку и завершился победой немецкой команды. 31-летний Лунёв получил травму во втором тайме, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. 7 ноября Андрей Лунёв был вызван в сборную России на учебно‑тренировочный сбор, который начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде. В нынешнем сезоне Андрей провёл за «Карабах» девять матчей и пропустил девять голов.