Шеф-скаут «Зенита»: слабо верю, что в ближайшее окно Ренан станет игроком «Реала»

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о перспективах Роберта Ренана. По словам специалиста, бразилец хорош в работе с мячом, но имеет проблемы с оборонительными действиями.

«Если посмотреть статистические карты Ренана относительно других центральных защитников в РПЛ в 2023 году и в Бразилии в 2022-м, то они схожи. Он прекрасен в продвижении мяча и технике, но все знали, что у него есть проблемы с оборонительными действиями. Это такой типаж центрального защитника, который силён на мяче. Опять же, 2003 год. Молодой футболист. Левый центральный защитник – штучный товар. На них всегда особый спрос. Мы понимали риски, когда выстраивали концепцию этой большой сделки с «Коринтиансом».

В чём проблема Ренана? Думаю, несколько ошибок выбили его из колеи. Сейчас он проиграл конкуренцию Алипу. Думаю, сейчас надо успокоиться, и всё будет нормально. Переход в «Реал»? Думаю, мадридский клуб может позволить себе не только Роберта, но и кого-то ещё. Сейчас я слабо верю, что в ближайшее трансферное окно он станет игроком испанского клуба», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.