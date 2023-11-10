Агент Лунёва: ещё не решено, что Андрей не поедет в сборную России

Агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва Антон Смирнов сообщил, что российский голкипер ещё может поехать в сборную России на учебно‑тренировочный сбор.

«Что касается сборной, то вопрос ещё не решён, что не поедет. Но если не поедет из-за травмы, конечно, будет обидно. Но это жизнь профессионального футболиста и всего лишь товарищеская игра. Главное – восстановиться к ответному матчу с «Мольде» 1 декабря, потому что для «Карабаха» в этом матче фактически определится судьба путёвки в следующий раунд в Лиге Европы», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» состоялся накануне в Баку и завершился победой немецкой команды. 31-летний Лунёв получил травму во втором тайме, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. 7 ноября Андрей Лунёв был вызван в сборную России на учебно‑тренировочный сбор, который начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде. В нынешнем сезоне Андрей провёл за «Карабах» девять матчей и пропустил девять голов.