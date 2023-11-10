Шеф-скаут «Зенита» рассказал, как в клубе решили купить Клаудиньо

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, как в петербургском клубе решили купить Клаудиньо.

«Тогда мы функционировали в рамках другого лимита. Очевидно, что с уходом Дриусси его можно было заменить именно легионером. Клаудиньо провёл хороший сезон в Бразилии, правда, мне казался больше десяткой. Но он настолько талантливый и умный футболист, что может играть везде. Плюс у нас была привязка к паре форвардов, которые обеспечивали результат.

Как только ушёл Дриусси, мы запустили поиск замены. Кандидатов было много. Обсуждали и приняли такое решение. Клаудиньо был на верхних этажах списка. Первый? Я не хотел бы говорить», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.