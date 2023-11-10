Шеф-скаут «Зенита»: по сравнению с некоторыми игроками Вендел — образец профессионализма

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о футболисте сине-бело-голубых Венделе.

«Вендел попадал в список ответственности одного из европейских скаутов. Футболист играл в «Спортинге» – очевидно, он был в зоне внимания. Я сорвался на один из предолимпийских турниров посмотреть его лично, он меня очень впечатлил. И закрепился в списке, где было около пяти человек. Потом вышло так, что клуб решил пойти по пути Вендела.

Не так давно мы увидели Вендела не только как классного футболиста, но и как специфического человека, который не хотел возвращаться в Россию? По нему мы делали специфические отчёты – анализ поступков за пределами поля, анализ соцсетей. Да, он чудил, даже когда играл в «Спортинге». Но поймите – любой трансфер – это набор противоречий. И либо мы это принимаем, либо нет. Да, мы знали, что у него есть некоторые особенности. Первые два года всё было нормально. И когда он этим летом вернулся из творческой командировки, быстро стал одним из лучших игроков РПЛ. Я не стал бы драматизировать эту историю.

В случае с Венделом класс игрока оказался приоритетнее. Ситуация непростая. У бразильцев есть специфические черты, но, поверьте, по сравнению с некоторыми игроками Вендел – образец профессионализма, и у него всё в порядке», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.